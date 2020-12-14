انفجار مروع بخط غاز طبيعي بمرسين التركية (فيديو)

شهدت مدينة مرسين التركية، انفجارا مروعا بخط الغز الطبيعى، إذ التهمت النيران منزلين في منطقة أتاتورك، وأصيب عشرات الأشخاص، منهم اثنين بحروق بالغة.وذكرت صحيفة خبر 7 التركية، أن حريق هائل اندلع في مدينة ريزة التركية، الواقعة بريف طرابزون، والمطلة على البحر الأسود، ما تسبب في تضرر 5 منازل بقرية جوليايلا، بينما لم يسفر عن خسائر في الأرواح.