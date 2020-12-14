انفجار مروع بخط غاز طبيعي بمرسين التركية (فيديو)
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:28 م
مروة عنبرطباعة
شهدت مدينة مرسين التركية، انفجارا مروعا بخط الغز الطبيعى، إذ التهمت النيران منزلين في منطقة أتاتورك، وأصيب عشرات الأشخاص، منهم اثنين بحروق بالغة.
وذكرت صحيفة خبر 7 التركية، أن حريق هائل اندلع في مدينة ريزة التركية، الواقعة بريف طرابزون، والمطلة على البحر الأسود، ما تسبب في تضرر 5 منازل بقرية جوليايلا، بينما لم يسفر عن خسائر في الأرواح.
وذكرت صحيفة خبر 7 التركية، أن حريق هائل اندلع في مدينة ريزة التركية، الواقعة بريف طرابزون، والمطلة على البحر الأسود، ما تسبب في تضرر 5 منازل بقرية جوليايلا، بينما لم يسفر عن خسائر في الأرواح.
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Atatürk Mahallesi Şeker Evleri bölgesinde 2 evde malesef doğalgaz patlaması gerçekleşti, 2 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 2.evde şuan için bir şey tespit edilemedi umarım daha fazla ++ pic.twitter.com/hT6kWgsyjn— Özkan Yalım (@ozkan_yalim) December 14, 2020