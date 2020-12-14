إبراهيم عبده نصير رئيسًا لمدينة إسنا في الأقصر

قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ندب إبراهيم عبده نصير سليمان للعمل رئيسًا لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، خلفًا لمحمد سيد سليمان، لبلوغه السن القانوني للمعاش.يذكر أن نصير كان يعمل رئيس حى الجنوب بمحافظة بورسعيد ثم رئيسا لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا وأصدر وزير التنمية المحلية القرار رقم 334 لسنة 2019 بندب إبراهيم عبده نصير سليمان من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة قيادات الإدارة المحلية للعمل بوظيفة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط نقلًا من وظيفة رئيس مركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا.