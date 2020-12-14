الإمارات: هناك تعاون مع روسيا بشأن تجارب لقاح «سبوتنيك»



وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: "بدأنا في بلادنا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا".



قال وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، إن هناك تعاون مع روسيا بشأن تجارب لقاح "سبوتنيك"، وشدد قائلًا: " لدينا علاقة استراتيجية شاملة مع روسيا".وأضاف وزير خارجية الإمارات في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: "نتطلع إلى حضور روسي لافت في معرض إكسبو".