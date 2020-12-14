الإمارات: هناك تعاون مع روسيا بشأن تجارب لقاح «سبوتنيك»
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:42 م
نيفين أشرفطباعة
قال وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، إن هناك تعاون مع روسيا بشأن تجارب لقاح "سبوتنيك"، وشدد قائلًا: " لدينا علاقة استراتيجية شاملة مع روسيا".
وأضاف وزير خارجية الإمارات في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: "نتطلع إلى حضور روسي لافت في معرض إكسبو".
وأضاف وزير خارجية الإمارات في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: "نتطلع إلى حضور روسي لافت في معرض إكسبو".
وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: "بدأنا في بلادنا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا".