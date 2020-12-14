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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تردد قناة النهار الجديد .. وأبرز برامجها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:40 م
النهار
النهار
شيماء حسين
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يبحث الكثير من المواطنين في الوقت الحالي عبر محرك البحث العالمي جوجل عن تردد قناة النهار الجديد 2020 الذي حظي على أعلى نسبة مشاهدة عبر المنصات الإلكتروني حيث تعرض القناة مجموعة من أقوى البرامج و المسلسلات التي تناسب مختلف الأعمار وفئات المجتمع.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي تردد القناة والبرامج والمسلسلات الهادفة التي تعرض من خلال شاشتها.

تردد قناة النهار الجديد 2020

في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تستدعي وجود المواطنين في المنازل لتجنب نقل العدوى وفقا للإجراءات الاحترازية التي أخذتها رئاسة الوزراء تقدم قناة النهار عبر القمر الصناعي نايل سات بترددها الجديد 11785 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6  واستقطاب رأسي V ومعدل الترميز 27500 العديد من المسلسلات والبرامج الهادفة التي تتنوع بين الفن والثقافة والبرامج الدينية و تخاطب كافة فئات الشعب بمختلف الأعمار.

أبرز البرامج التي تعرضها قناة النهار 

وتعرض قناة النهار مجموعة مميزة من البرامج الهادفة أبرزها برنامج آخر النهار الذي يقدمه كلا من الإعلامي تامر أمين من الاثنين إلى الخميس و الدكتور محمد الباز من الجمعة إلى الأحد ويستمر لمدة 90 دقيقة يستضيفا خلاله مجموعة من أبرز نجوم المجتمع في كافة المجالات لمناقشة الأحداث الراهنة وبرنامج صبايا الخير للإعلامية ريهام سعيد الذي أحدث ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

المجموعة الكاملة لقنوات النهار

قبل معرفة تردد قناة النهار الجديد 2020 يجب أن يعرف المشاهدين أن شركة ترينا المالكة لمجموعة  شبكة قنوات النهار تحت شعار اللي جاي أحلى والتي انطلقت في 30 يوليو 2011 والتي كانت تبث مجموعة هائلة من القنوات لم يستمر منها إلا قناة النهار والنهار دراما تقدم من خلالهما برامج ترفيهية ومسلسلات هادفة.

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