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منوعات

العواصف تساعد في احتواء حريق بجزيرة قائمة التراث العالمي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:24 م
جريدة الدستور
وكالات
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سيطر عناصر الإطفاء في أستراليا على حريق غابات ضخم أتى على أكثر من نصف جزيرة فريزر، المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، بعد حوالى شهرين على اندلاعه.

ويستعر الحريق الذي شب في أكبر الجزر الرملية في العالم، والواقعة قبالة ساحل أستراليا الشرقي، منذ أكثر من ستة أسابيع، وقد أتى على مساحات واسعة من الغابات الفريدة في الجزيرة، قبل هطول أمطار غزيرة في نهاية الأسبوع.

وكتبت خدمات الطوارئ والإطفاء في كوينزلاند على تويتر، الأحد: "بمساعدة هطول الأمطار واستجابة هائلة من أطقم العمل تم الآن احتواء الحريق".

وتحول الاهتمام الآن إلى الأحوال الجوية التي تسببت بهطول الأمطار وهبوب رياح قوية مع احتمال حصول فيضانات في منطقة تمتد 500 كيلومتر على طول الساحل الشرقي.

وقال وزير خدمات الطوارئ في ولاية كوينزلاند، مارك راين، لمحطة "إيه بي سي" العامة، إنّ "الكثير من التأثيرات الناجمة عن هذا الحدث الجوي ستكون مشابهة لإعصار من الفئة الأولى".

وتأتي العواصف بعد أكثر من أسبوع بقليل من موجة حر اجتاحت معظم أنحاء المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الحرارة إلى 35 درجة مئوية في بعض المناطق.

ويقول العلماء إن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة حدة الطقس في أستراليا، بما في ذلك الجفاف وحرائق الغابات والأعاصير، والتي ستتفاقم مع الاحترار العالمي.

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