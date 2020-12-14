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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب» توافق على التعاون الجمركي العربي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:11 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر 2015 والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو 2020.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية من أجل تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف بالاتفاقية؛ بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية.

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