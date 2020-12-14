رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آراب ويكلي»: قطر تسعى للعب دور عمان في الوساطة بين أمريكا وإيران

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:06 م
جريدة الدستور
منار أحمد
طباعة
مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وبنيّة إدارته إعادة فتح باب المفاوضات مع إيران، تسعى قطر إلى وضع نفسها على أنها الوسيط "الأول" في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت صحيفة آراب ويكلي، اليوم الاثنين، أن قطر تأمل في أن تأخذ هذا الدور من عمان وتسعى للعب دور الوساطة بين واشنطن وطهران، إلا أن فرص نجاحها ضئيلة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أنه لا يوجد سبب يدعو بايدن إلى استبدال عُمان بقطر إذا كانت هناك حاجة إلى وسيط.

وقالت الصحيفة، قطر خيار أقل استساغة بسبب علاقتها غير الودية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلاهما يدعو إلى التشاور هذه المرة عند استئناف المفاوضات بشأن صفقة إيران.

وتعتبر الدوحة نفسها بديلًا طبيعيًا لسلطنة عمان في موضوع المفاوضات الأمريكية مع إيران حول الملف النووي للأخيرة، ومرشح محتمل للتوصل إلى تسويات في هذا الملف، رغم أنها ستصطدم بالتأكيد مع المعارضة السعودية تدخل قطر في ملف وتعتبر الرياض قضية وجودية، خاصة بعد الهجوم الإيراني على منشآت بقيق النفطية.

وأضافت، بالنسبة لقطر، فقد تستغل هذه الزاوية للضغط على السعودية لقبول صيغة مصالحة، خاصة أن المملكة العربية السعودية تبدو أكثر استعدادًا لمراجعة ملفات علاقاتها الإقليمية في ظل وصول جو بايدن إلى المنطقة.

وتابعت الصحيفة، لا يتوقف طموح قطر عند تولي مسقط دورها في أي مفاوضات محتملة مع إيران أو المساعدة في وضع صيغة للتعايش مع الحوثيين في اليمن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

التحفظ على أموال نجل الإرهابي محمود عزت

التحفظ على أموال الإخوانى سمير تحسين رئيس شركة «سيسكو ترانس»

الصور

image description

«مياه أسيوط»: تطبيق منظومة «DMA» لتقليل الفاقد

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

كيف منح «الإصلاح» الاقتصاد المصري الأفضلية رغم كورونا ؟

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

العواصف تساعد في احتواء حريق بجزيرة قائمة التراث العالمي

تكدس بالمحال التجارية في ألمانيا قبل بدء الإغلاق

خبير اقتصادي: سوق الديكورات في مصر شهد نموًا قارب الـ15% خلال 2020

اكتشاف مرعب جديد لأشخاص «تمت التضحية بهم»

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

الليلة.. «مصر - البحرين» ثامن أمسيات علاقات ثقافية بالمجلس الأعلى

اليوم.. قراءات شعرية وقصصية بورشة الزيتون

«دغف ودهل ودنف».. مفردات الحارة المصرية

«أخر ساعة» على مسرح مركز الجزويت بالمنيا