رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير البترول: مصر تُحقق مؤشرات نمو إيجابية في ظل كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:05 م
طارق الملا
طارق الملا
سيد ابراهيم
طباعة
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع الطاقة أصبح محركًا ودافعا لجهود بناء اقتصاد تنافسي، مشيرًا إلى أن القطاع له تأثير كبير في تحقيق التنمية المستدامة، والعالم واجه ظروفًا استنثائية في جود جائحة فيروس كورونا.

وأضاف «الملا»، فى تصريحات صحفية، أن مؤسسات الدولة تكاتفت وعملت على الحافظ على أرواح الموطنين مع مواصلة عجلة التنمية، في وجود جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر من الدول القليلة في العالم، التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي في عام 2019 – 2020، في ظل الظروف القوية التي فرضتها الجائحة.

ولفت إلى أن قطاع البترول، استطاع أن يواجه أزمة جائحة كورونا، موضحًا أنه منذ شهر مارس الماضي، وحتى الآن، تم تحقيق مؤشرات إيجابية، والعمل على توزان بين خطوط العمل والحافظ على أرواح المواطنين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والوقائية والصحية لمجابهة فيروس كورونا، وتخفيض العاملين بالقطاع للحفاظ على أرواحهم.

وتابع: «عالمنا هذا العام شهد أزمة غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشار فيروس كورونا وجسامة تداعياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية»، منوهًا بأن الجائحة طالت العالم بأسره ولم تفرق بين حدود سياسية أو قوى اقتصادية.

وذكر أن قطاع البترول، خلال 6 سنوات مضت، نجح في تنفيذ إستراتيجية تتواكب مع المتغيرات العالمية ومواجهة كافة التحديات خاصة التحديات الأخيرة التي فرضتها جائحة كورونا، مبينًا أن هذه الإستراتيجة التي تمت تنفيذها كان له دور إيجابي والمساعدة في تحقيق التنمية المستدامة، مع استدامة هذه الإصلاحات، وضمان تأمين موارد الطاقة ودعم الفرص الاستثمارية وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

وواصل: «لقد عقدنا العزم على مواجهة تحديتانا ومشاكلنا بكل شفافية والجدية، لننطلق نحو غدٍ أفضل ومستقبل مشرق، نصبو جمعيًا إليه شعب وقيادة وحكومة».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

التحفظ على أموال نجل الإرهابي محمود عزت

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

الصور

image description

«مياه أسيوط»: تطبيق منظومة «DMA» لتقليل الفاقد

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

كيف منح «الإصلاح» الاقتصاد المصري الأفضلية رغم كورونا ؟

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

العواصف تساعد في احتواء حريق بجزيرة قائمة التراث العالمي

تكدس بالمحال التجارية في ألمانيا قبل بدء الإغلاق

خبير اقتصادي: سوق الديكورات في مصر شهد نموًا قارب الـ15% خلال 2020

اكتشاف مرعب جديد لأشخاص «تمت التضحية بهم»

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

الليلة.. «مصر - البحرين» ثامن أمسيات علاقات ثقافية بالمجلس الأعلى

اليوم.. قراءات شعرية وقصصية بورشة الزيتون

«دغف ودهل ودنف».. مفردات الحارة المصرية

«أخر ساعة» على مسرح مركز الجزويت بالمنيا