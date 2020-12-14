نائب محافظ القاهرة يزور مركز سراي القبة الطبي (صور)

واصل مسؤولو محافظة القاهرة زيارات المراكز الطبية والمستشفيات للاطمئنان على سير العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بحضور رئيس حى الزيتون بزيارة مركز طبى سراي القبة بحى الزيتون وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحضور كافة الأطقم الطبية والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، بالزيارات للمراكز الطبية لمتابعة الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية.