جامعة العريش توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا

وقع الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، بروتوكول تعاون مع الدكتور سعيد عبد الله لافى، رئيس جامعة العريش، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور الرفاعى مبارك والدكتور عماد عتمان والدكتور كمال عكاشة.وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من التعاون المثمر بين جامعة طنطا وجامعة العريش، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك في كافة المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية.وأكد الدكتور محمود ذكى، استعداد جامعة طنطا لتقديم كافة أوجه الدعم لجامعة العريش وتقديم كافة الامكانات المتاحة فى سبيل تحقيق التقدم والتطور.وأعرب الدكتور سعيد عبد الله لافى رئيس جامعة العريش عن سعادته بتواجده في جامعة طنطا، والتى تعد من كبرى الجامعات المصرية ذات السمعة الأكاديمية المتميزة، مؤكدًا أن البرتوكول خطوة لبداية التعاون مع جامعة طنطا في مجالات تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة وتبادل الزيارات العلمية والميدانية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب فى الجامعتين.وقال رئيس جامعة العريش، إن التعاون الطبي يأتى على رأس أولويات بروتوكول التعاون بهدف تعظيم الاستفادة من خبرات أساتذة طب طنطا وإمكانيات مستشفياتها الجامعية.وأبدى نواب رئيس الجامعة استعدادهم لتنفيذ بنود البروتوكول سواء بتنفيذ القوافل الطبية والتبادل الطلابي وإجراء البحوث العلمية المشتركة بين الجامعتين، والمشاركة فى المؤتمرات والندوات وورش العمل، وتبادل الدعم الفنى والتقنى، والإشراف على الرسائل العلمية.