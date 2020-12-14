انخفاض أسعار الذهب فى منتصف تعاملات اليوم

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، بمقدار جنيهين مقارنة بأسعار الأمس.وأضاف «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن سعر جرام الجنيه الذهب سجل 687 جنيهًا لعيار 18، وسجل عيار 21 نحو 802 جنيه، وعيار 24 نحو 915 جنيهًا.وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر الجنيه الذهب، سجل 6416 جنيهًا، والأوقية عالميًا سجلت نحو 1833 دولارًا.