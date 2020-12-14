«الزملوط» يشهد باكورة إنتاج الحرير لأول مرة في الوادي الجديد (صور)

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لأول مرة على أرض المحافظة باكورة إنتاج مشروعي تربية دودة القز لإنتاج الحرير بقريتي المعصرة وإسمنت المقامين على مساحة 51 فدان، حيث شهد مرحلة حل شرانق الحرير وإنتاج الخيط الحريري من خلال ماكينة حل الحرير محلية الصنع، مشيدا بالحرير المنتج وبمعدلات العمل بالمشروعات، وذلك ضمن جولته الميدانية لمتابعه المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة.وأكد الزملوط أن تلك المشروعات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة، مؤكدا حرص المحافظة على دعم مشروعات الشباب المستحدثة والتي تتميز بفتح المجال للعديد من فرص العمل للشباب، وتحقيق تنمية حقيقية للمحافظة.