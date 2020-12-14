بـ500 مليون جنيه.. 111 مشروع بنية أساسية بأسيوط خلال عام

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة نفذت 111 مشروع بنية أساسية بمحافظة أسيوط بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه خلال عام 2019، منها 161.1 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروع رصف طرق و68 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء والإنارة، 52.4 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء.ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، إلى تنفيذ 7 مشروعات كبارى وأنفاق بمحافظة أسيوط بتكلفة قدرها 28.2 مليون جنيه، و4 مشروعات لتحسين البيئة بتكلفة 169.5 مليون جنيه، بالإضافة 23 مشروع لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بتكلفة قدرها 20.1 مليون جنيه.