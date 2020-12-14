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منوعات

خبير اقتصادي: سوق الديكورات في مصر شهد نموًا قارب الـ15% خلال 2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
جريدة الدستور
الدستور
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أكد المهندس محمد يسرى، الخبير الاقتصادي أن سوق الديكورات في مصر شهد نموًا قارب الـ15% خلال 2020، موضحًا أنه يتوقع أن يعزز سوق الديكورات في مصر من نموه خلال 2021، ليسجل نسب تتراوح بين 20- 25%.

وأوضح في تصريحات صحفية أن شركات الديكور حققت نموًا خلال 2020، مستغلة فرصة طرح الحكومة مشروعات قومية، بالإضافة إلى نشاط شركات التطوير العقاري في إبرام صفقات ثنائية والاعتماد على الشركات المصرية بدلا من المكاتب الأجنبية في تنفيذ وتقديم التصميمات الديكورية، موضحًا أن الشركات المصرية حققت طفرة وبعد جديد في التعامل مع سوق الديكورات داخليًا وخارجيًا.

وشدد يسري، على أهمية مواكبة التغيرات في مجال التصميم، للتوصل إلى حلول تصميم ذكي يتماشى مع متطلبات الحياة العصرية، مشيرًا إلى أن السوق المصري شهد نموا متزايدا في الديكور والتصميم.

وأشاد محمد يسري، بما أسماه نشاط سوق الديكورات في مصر، موضحًا أنه جاء في توقيت مثالي يتزامن مع ارتفاع الطلب في السوق المحلية المزدهرة على منتجات عالية الجودة والتعامل مع علامات تجارية عالمية لتوريد تجهيزات التصميم الداخلي والبناء.

وأوضح يسري، أنه يتم التركيز حاليًا على تشييد البنى التحتية الضرورية من طرق وسكك حديدية ومترو وموانئ ومطارات، ولكن أثر هذا الأمر يمتد أيضًا ليشمل قطاع البناء وهو ما يخدم قطاع الديكورات.

وأضاف: "من الطبيعي أن يتحول هذا الأمر إلى فرص جديدة لسوق التجهيزات والديكورات الداخلية في مصر بما يشمل أعمال الخشب الداخلية، والأثاث والمفروشات، الإضاءة، الجدران الداخلية، الأرضيات، المطابخ، وتجهيزات الحمامات والتي تشكل ما بين 10 إلى 20% من القيمة الإجمالية لمشروع البناء.

ويتوقع محمد يسري أن تكون الزيادة أكبر في العام 2021 وفقًا لسير برامج المشاريع الحالية، وسوف يؤدي كل ذلك إلى زيادة الإنفاق على توريدات الديكور الداخلي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح يسري أنه مع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ مقابل العرض، فهناك فرص كبيرة ضمن قطاع الإنشاءات السكنية، والذي ينمو بما يزيد عن 13% سنويًا. وتشير التقديرات إلى إضافة نحو ربع مليون وحدة سكنيه سنويًا، الأمر الذي يترجم إلى نمو واضح في سوق الديكورات والتجهيزات الداخلية، متوقعًا نمو سوق الديكورات في مصر ليتجاوز حجم أعمال بمقدار الـ100 مليون دولار سنويًا، خاصة مع توسع شركات الديكور بتنفيذ مصانع محلية لتصنيع منتجاتها واستخداماتها من الديكور محليًا.

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