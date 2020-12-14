6105 إصابات بكورونا في 4 مقاطعات كبرى بكندا

سجلت المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك واونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا، اليوم 6105 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفقا لبيان السلطات الصحية.وتخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا، حتى اليوم الاثنين، حاجز 460 ألف إصابة منذ بداية الوباء، تعافى منها 373253 مريضا فيما بلغت حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 13431 وفاة.ووصلت اليوم إلى مطار مدينة مونتريال الشحنات الأولى من لقاح فايزر- بيونتيك، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو تلقي البلاد 30 ألف جرعة أولية من اللقاح.