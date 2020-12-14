8 وفيات و157 إصابة بكورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 8 وفيات و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا انه تم اجراء 766 فحصا مخبريا، لافتة الى تعافي 740 حالة جديدة من مصابي الفيروس.وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 28502 اصابة بينها 8717 حالة نشطة و19583 حالة شفاء، و202 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.