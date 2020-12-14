التحفظ على أموال نجل الإرهابي محمود عزت

أصدرت لجنة التحفظ على أموال الإخوان، قرارًا بالتحفظ على أموال عبد الرحمن السيد محمود عزت إبراهيم، نجل الإرهابي القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية المقبوض عليه محمود عزت، ويعمل طبيبا بشريا ومنعه من التصرف في أمواله العقارية، والمنقولة، والسائلة، والأسهم، والسندات المسجلة لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية، والودائع، والخزائن، والسندات، وأذون الخزانة المسجلة طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.وبعرض الأمر على محكمة الأمور المستعجلة وافقت على التحفظ على أمواله مع 285 عنصرًا بجماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، نفاذًا لقرار لجنة إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين في جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، بالموافقة على عرض أمر التحفظ على قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال العناصر والشركات المتهمة.