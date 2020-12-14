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الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك بعد خروج السودان من «قائمة الإرهاب»: انعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
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أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميا اليوم.

ونشر رئيس الوزراء السوداني عبر تغريده له "أعلن لشعبنا خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع واليوم وبعد أكثر من عقدين، أُعلن لشعبنا خروج إسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع".

واختتم قائلا "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية".

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