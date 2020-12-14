حمدوك بعد خروج السودان من «قائمة الإرهاب»: انعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميا اليوم.ونشر رئيس الوزراء السوداني عبر تغريده له "أعلن لشعبنا خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع واليوم وبعد أكثر من عقدين، أُعلن لشعبنا خروج إسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع".واختتم قائلا "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية".