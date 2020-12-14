«ميس رشا».. أول سيدة تعمل «أوبر» لتوصيل الفتيات بالمنوفية (فيديو)

غلطان ودا مش هيحصل لكن إبدأ مهما كانت البداية صغيرة هتكبر يوم بعد يوم".





"مس أوبر" كما أطلقوا عليها اسم الشهرة، وهي سيدة وجدت سبيل لكسب العيش بدلا من انتظار وظيفة لن تأتي، حيث قررت أن تكون رئيسة نفسها، وتمكنت من كسب ثقة عملاؤها حتى أصبحت أشهر سائقة تاكسي لتوصيل الفتيات والسيدات بالمنوفية.وأشارت رشا عوض، إلى أنها قررت أن تبحث عن فرصة شغل لتكون مديرة نفسها، وقالت "والحمد لله شبكة علاقاتي زادت بشكل كبير، كان عندي أصدقاء قليلين، ودلوقتي بالآلاف".وأكملت حديثها ل "الدستور"، عن تجربتها الجديدة والتي استطاعت من خلالها أن تلفت أنظار الكثير من السيدات، واللاتي أصبحن زبائن لديها، موضحة أنها وجدت صعوبات في بداية المشوار من رفض الأهل، ونظرة المجتمع، ولكن بعزيمتها وإصرارها وبدعم الأسرة لها استطاعت النجاح في تجربتها والاستمرار فيها.كثيرا ما يتحدث السائقون عن الخوف من قيادة السيدات للسيارات والمشاكل والحوادث التي يتسببوا فيها، وهو ما اتفقت معه "رشا أوبر" قائلة: "أنا كمان بخاف سواقة الستات، ولما الاقي واحدة في الطريق في أزمة بقولي أقفي مكانك علشان ممكن تعمل مشكلة"ولفتت أنها تطورت من نفسها حتى تعرفت على كيفية إدارة ميكانيكا السيارة عند التعرض لأي أزمة بالطريق.وأضافت أن المهنة لم تؤثر على بيتها وابنها، ولكن أعطتها ثقه أكبر، موضحة أنها لا تتعامل بنفس قيادة الستات المعروفة بكثرة المشاكل والتسبب في الحوادث، قائلة: "أنا قلبي جامد على الرغم من إني كنت بخاف زمان، وبسوق كويس جدا، ومحدش بيخاف من الزباين وأنا سايقة لأنهم عارفين إمكانياتي كويس".ووجهت "سيدة الأوبر" رسالة للسيدات والشباب اللذين يجلسون على المقاهي أو لا يعملون، قائلة، "أحب اقول للي قاعد ومش شغال ياخدني مثل، أنا كبنت بتحرك ودورت على شغل والحمد لله لقيت الشغل اللي يناسبني، وأي حد متخيل أنه لما يقعد الشغل هيجي لحد عنده