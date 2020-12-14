رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ميس رشا».. أول سيدة تعمل «أوبر» لتوصيل الفتيات بالمنوفية (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:19 م
ميس رشا
ميس رشا
ولاء القاضى
طباعة
"مس أوبر" كما أطلقوا عليها اسم الشهرة، وهي سيدة وجدت سبيل لكسب العيش بدلا من انتظار وظيفة لن تأتي، حيث قررت أن تكون رئيسة نفسها، وتمكنت من كسب ثقة عملاؤها حتى أصبحت أشهر سائقة تاكسي لتوصيل الفتيات والسيدات بالمنوفية.

وأشارت رشا عوض، إلى أنها قررت أن تبحث عن فرصة شغل لتكون مديرة نفسها، وقالت "والحمد لله شبكة علاقاتي زادت بشكل كبير، كان عندي أصدقاء قليلين، ودلوقتي بالآلاف".

وأكملت حديثها ل "الدستور"، عن تجربتها الجديدة والتي استطاعت من خلالها أن تلفت أنظار الكثير من السيدات، واللاتي أصبحن زبائن لديها، موضحة أنها وجدت صعوبات في بداية المشوار من رفض الأهل، ونظرة المجتمع، ولكن بعزيمتها وإصرارها وبدعم الأسرة لها استطاعت النجاح في تجربتها والاستمرار فيها.

كثيرا ما يتحدث السائقون عن الخوف من قيادة السيدات للسيارات والمشاكل والحوادث التي يتسببوا فيها، وهو ما اتفقت معه "رشا أوبر" قائلة: "أنا كمان بخاف سواقة الستات، ولما الاقي واحدة في الطريق في أزمة بقولي أقفي مكانك علشان ممكن تعمل مشكلة"ولفتت أنها تطورت من نفسها حتى تعرفت على كيفية إدارة ميكانيكا السيارة عند التعرض لأي أزمة بالطريق.

وأضافت أن المهنة لم تؤثر على بيتها وابنها، ولكن أعطتها ثقه أكبر، موضحة أنها لا تتعامل بنفس قيادة الستات المعروفة بكثرة المشاكل والتسبب في الحوادث، قائلة: "أنا قلبي جامد على الرغم من إني كنت بخاف زمان، وبسوق كويس جدا،  ومحدش بيخاف من الزباين وأنا سايقة لأنهم عارفين إمكانياتي كويس".

ووجهت "سيدة الأوبر" رسالة للسيدات والشباب اللذين يجلسون على المقاهي أو لا يعملون، قائلة، "أحب اقول للي قاعد ومش شغال ياخدني مثل، أنا كبنت بتحرك ودورت على شغل والحمد لله لقيت الشغل اللي يناسبني، وأي حد متخيل أنه لما يقعد الشغل هيجي لحد عنده
 غلطان ودا مش هيحصل لكن إبدأ مهما كانت البداية صغيرة هتكبر يوم بعد يوم".

«ميس رشا».. أول سيدة تعمل «أوبر» لتوصيل الفتيات بالمنوفية (فيديو)
«ميس رشا».. أول سيدة تعمل «أوبر» لتوصيل الفتيات بالمنوفية (فيديو)

موضوعات متعلقة

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 72.3مليون

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

أحمد موسى يطالب بتعطيل الدراسة أسبوعين

الصور

image description

«مياه أسيوط»: تطبيق منظومة «DMA» لتقليل الفاقد

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

كيف منح «الإصلاح» الاقتصاد المصري الأفضلية رغم كورونا ؟

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

العواصف تساعد في احتواء حريق بجزيرة قائمة التراث العالمي

تكدس بالمحال التجارية في ألمانيا قبل بدء الإغلاق

خبير اقتصادي: سوق الديكورات في مصر شهد نموًا قارب الـ15% خلال 2020

اكتشاف مرعب جديد لأشخاص «تمت التضحية بهم»

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

الليلة.. «مصر - البحرين» ثامن أمسيات علاقات ثقافية بالمجلس الأعلى

اليوم.. قراءات شعرية وقصصية بورشة الزيتون

«دغف ودهل ودنف».. مفردات الحارة المصرية

«أخر ساعة» على مسرح مركز الجزويت بالمنيا