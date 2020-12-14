بعد ظهوره ببرنامج السيرة.. سر نجاح علاقة سمير غانم ودلال
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:05 م
شيماء دهبطباعة
استطاعت دلال عبد العزيز أن تغير أحوال الفنان سمير غانم وبعد قصة حب دامت 4 سنوات، وقع في غرامها وعلى الرغم من تحذيره لها أنه يكبرها بنحو 20 عامًا ولكنها أصرت على تكليل العلاقة بالزواج الذي دام لعدة سنوات، وتعد علاقتهما من أنجح العلاقات في الوسط الفني، وأثمرت عن ابنتين هما دنيا وإيمي.
وبعد ظهور سمير غانم مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها«السيرة»، أثار الجدل بحديثه عن زوجته دلال واصفًا إياها بأنها امرأة قوية قادرة على تسيير الأمور وإدارة المنزل وحل المشكلات التى تتعلق بالأولاد، ولديها قدرة على احتوائه ومن هنا نرصد أسباب سر نجاح علاقتهما.
- إرادة وحب
من أولى الأسباب لنجاح الحياة الزوجية بينهما هى الإرادة والحب، فأصرت دلال على إنجاح الزيجة من خلال احتوائها له وحبها الكبير، وعلمها بشخصيته لأبعد حد.
- صداقة
السبب الثاني هو الصداقة بينهما، فالزواج بالنسبة لهم حب وصداقة وليس الأمر روتيني بينهما، فكل منهم يحكي للآخر مشكلاته ونجد أن كلًا منهما مستمع جيد وهذا من أساس العلاقة بين أثنين.
- التخطيط بالشكل الصحيح
لابد من وجود التخطيط في علاقة الزواج بين الشخصين وذلك بالشكل الصحيح، فهناك وقت معين للترفيه بين الزوجين وغيرها من الأمور التى يجب أن يتم التخطيط لها.
- التفاهم
بين سمير ودلال تفاهم في العلاقة وهذا واضح من حديثه عنها، بقوله عند حدوث مشكلة يتركها تعبر عن ما في قلبها من ناحيته ثم يراضيها أو هي من تنسى الأمر وتتحدث بشكل عادي.
وبعد ظهور سمير غانم مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها«السيرة»، أثار الجدل بحديثه عن زوجته دلال واصفًا إياها بأنها امرأة قوية قادرة على تسيير الأمور وإدارة المنزل وحل المشكلات التى تتعلق بالأولاد، ولديها قدرة على احتوائه ومن هنا نرصد أسباب سر نجاح علاقتهما.
- إرادة وحب
من أولى الأسباب لنجاح الحياة الزوجية بينهما هى الإرادة والحب، فأصرت دلال على إنجاح الزيجة من خلال احتوائها له وحبها الكبير، وعلمها بشخصيته لأبعد حد.
- صداقة
السبب الثاني هو الصداقة بينهما، فالزواج بالنسبة لهم حب وصداقة وليس الأمر روتيني بينهما، فكل منهم يحكي للآخر مشكلاته ونجد أن كلًا منهما مستمع جيد وهذا من أساس العلاقة بين أثنين.
- التخطيط بالشكل الصحيح
لابد من وجود التخطيط في علاقة الزواج بين الشخصين وذلك بالشكل الصحيح، فهناك وقت معين للترفيه بين الزوجين وغيرها من الأمور التى يجب أن يتم التخطيط لها.
- التفاهم
بين سمير ودلال تفاهم في العلاقة وهذا واضح من حديثه عنها، بقوله عند حدوث مشكلة يتركها تعبر عن ما في قلبها من ناحيته ثم يراضيها أو هي من تنسى الأمر وتتحدث بشكل عادي.
بعد ظهوره ببرنامج السيرة.. سر نجاح علاقة سمير غانم ودلال
بعد ظهوره ببرنامج السيرة.. سر نجاح علاقة سمير غانم ودلال