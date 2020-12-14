بعد ظهوره ببرنامج السيرة.. سر نجاح علاقة سمير غانم ودلال

- إرادة وحب



- صداقة



- التخطيط بالشكل الصحيح



- التفاهم



استطاعت دلال عبد العزيز أن تغير أحوال الفنان سمير غانم وبعد قصة حب دامت 4 سنوات، وقع في غرامها وعلى الرغم من تحذيره لها أنه يكبرها بنحو 20 عامًا ولكنها أصرت على تكليل العلاقة بالزواج الذي دام لعدة سنوات، وتعد علاقتهما من أنجح العلاقات في الوسط الفني، وأثمرت عن ابنتين هما دنيا وإيمي.وبعد ظهور سمير غانم مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها«السيرة»، أثار الجدل بحديثه عن زوجته دلال واصفًا إياها بأنها امرأة قوية قادرة على تسيير الأمور وإدارة المنزل وحل المشكلات التى تتعلق بالأولاد، ولديها قدرة على احتوائه ومن هنا نرصد أسباب سر نجاح علاقتهما.من أولى الأسباب لنجاح الحياة الزوجية بينهما هى الإرادة والحب، فأصرت دلال على إنجاح الزيجة من خلال احتوائها له وحبها الكبير، وعلمها بشخصيته لأبعد حد.السبب الثاني هو الصداقة بينهما، فالزواج بالنسبة لهم حب وصداقة وليس الأمر روتيني بينهما، فكل منهم يحكي للآخر مشكلاته ونجد أن كلًا منهما مستمع جيد وهذا من أساس العلاقة بين أثنين.لابد من وجود التخطيط في علاقة الزواج بين الشخصين وذلك بالشكل الصحيح، فهناك وقت معين للترفيه بين الزوجين وغيرها من الأمور التى يجب أن يتم التخطيط لها.بين سمير ودلال تفاهم في العلاقة وهذا واضح من حديثه عنها، بقوله عند حدوث مشكلة يتركها تعبر عن ما في قلبها من ناحيته ثم يراضيها أو هي من تنسى الأمر وتتحدث بشكل عادي.