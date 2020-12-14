خبيرة فلك: 4 أبراج تتمنى أن تختم العام بشيء أسطوري

1- برج العقرب:

2- برج الجوزاء:

3- برج الثور:

4- برج الميزان:

لكل برج صفاته الخاصة به، ولكل برج ما يميزه عن غيره، بالإضافة إلى أن لكل برج أمنياته الخاصة به، وبحسب خبيرة الأبراج والفلك ندي عادل، في تصريحات لـ "الدستور" أن هناك مجموعة من الأبراج تتمنى أن تختم العام بشئ اسطوري، نوضحها في السطور التالية.يتمنى بعض مواليد العقرب بعمل جيد، وزواج رسمي حافل، واحتفال مع الأصدقاء وتمتع بالحبيب.ينهي العام بزواج رسمي وإعلانه للأصدقاء والمقربين بشريكة حياته الجديدة.أمنيته تحقيق حلمك مع شريكة حياته ويتمنى إنجاز العمل أكثر.- يجازف من أجل الفرحة بالأقارب ويحقق حلمه من خلال القدرة والعزيمة التي يتميز بها.