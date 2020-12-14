محافظ الوادي الجديد يطلق مبادرة لاستغلال أراضي الكثبان الرملية

أطلق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم الاثنين، مبادرة لاستغلال أراضي الكثبان الرملية المجاورة بطريق "موط - غرب الموهوب" بمنح تخفيضات على الرسوم بواقع 50%.وأضاف الزملوط أنه بجانب ذلك توجد حزمة من التيسيرات، وذلك لاستصلاح هذه المناطق التي تغزوها الرمال لمنع زحفها على الطريق وإعاقة حركة السير، والحد من الحوادث لحماية أرواح المواطنين.جاء ذلك خلال متابعة محافظ الوادي الجديد، سير العمل بطريق "موط - غرب الموهوب"، والذي تجري به أعمال الرصف لمسافه 55 كم، وذلك لربط الطريق مع طريق "تنيده - منفلوط" المتقاطع مع طريق "موط - العوينات"، والذي يسهم في تيسير حركة المواطنين، ولخدمة المشروعات الاستثمارية بالمنطقة.