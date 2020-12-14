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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التضامن: نفكر خارج الصندوق للتوسع فى عدد الحضانات

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدولة تعمل على التوسع فى مشروعات الطفولة المبكرة "الحضانات"، لافتة إلى أن هناك 14 ألف حضانة مرخصة، بجانب 10 آلاف حضانة وافق الرئيس على توفيق أوضاعهم، وتسهيل إجراءات الترخيص لهم، وإدراجهم فى القطاع الرسمى، حتى يتم شمول الحضانات، مشيرة إلى أن 25 ألف حضانة الموجودين حاليا، يمثلوا 10% فقط من احتياجات المجتمع.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات، أنه يتم التفكير خارج الصندوق حاليا وبشكل غير نمطى، من خلال التعاون مع عدة وزارات، ومنها وزارة الشباب، ووزارة التربية والتعليم، لإنشاء حضانات والاستثمار فى أماكن موجود وكائنة بالفعل مثل مراكز الشباب، وبعض المدارس التى يتوفر فيها مساحة غير مستغلة.

وأكدت القباج، أن الحضانات ليست فقط تنمية للطفل واكتشاف صعوبات التعلم، ولكنها أسلوب ينعكس على الأسرة والطفل فى آن واحد، لافتة إلى أن مشكلة انخفاض معدلات التحاق الأطفال بدور الحضانة تعد من المشكلات الرئيسية التي تعاني منها الفئة من سن "1 يوم الى 6 سنوات"، حيث أظهرت الأبحاث والإحصائيات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى أربع سنوات لا تعد أكثر من 8%، بينما ترتفع تلك النسبة في الفئة العمرية من 5 إلى 6 سنوات، وهى التي تلتحق بحضانات مدارس التربية والتعليم، والتي أيضا لا تزيد على 30%.

وأرجعت وزيرة التضامن السبب إلى عدم كفاية وضعف جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم داخل دور الحضانات، وذلك لوجود العديد من الأسباب منها: عدم كفاية وملائمة قاعات رياض الأطفال التي تستوعب عدد الأطفال في سن رياض الأطفال، وانخفاض مستوى وعي وقناعة الأهالي بأهمية هذه المرحلة في بناء شخصية الطفل وكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للأطفال، وضعف مهارات وقدرات المعلمات والميسرات بفصول رياض الأطفال القائمة بالجمعيات الأهلية فيما يتعلق بطرق وأساليب التعلم والتربية السليمة، وغياب المنهج الموحد المطبق داخل دور الحضانات للتعامل مع الأطفال.

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