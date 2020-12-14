رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة» لقاء فكري بمكتبة الإسكندرية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
جريدة الدستور
طباعة
يترأس الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، لقاءً فكريًا تنظمه المكتبة بالقاهرة تحت عنوان: "حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة".

يهدف اللقاء إلي تسليط الضوء على التناقض القائم بين إيمان مصر بالمثل العليا والقيم النبيلة لمنظومة حقوق الإنسان، والتي شاركت مصر بكل همة دول العالم في وضع أسسها وصياغة مواثيقها والاتفاقات الدولية المنبثقة عنها منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ حتى يومنا هذا، وبين المحاولات التي تنتهجها دول كبرى في الاتخاد من الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر ذريعة لاقتحام الشأن الداخلي لتقييم أوضاعها بشكل يقترن بأحكام مسبقة ونتائج مغلوطة، بما يؤدي إلى تكريس سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، يحركها في هذا الصدد طموحات لتحقيق مصالح خاصة بها أو خدمة لترتيبات إقليمية أو دولية مغايرة تسعى إلى فرضها، وذلك في تلك المرحلة الدقيقة التي تخوض فيها مصر معارك ضارية في مواجهة الإرهاب للقضاء على معاقله واجتثاث جذوره، كما تُكرِّس فيها القدر الأقصى من طاقاتها لمواصلة مسيرتها النهضويةً الكبري لبناء مجتمع آمن مستقر يصون كرامة كل مواطن يعيش على ترابه ويحمي حقوقه الإنسانية ويوفر له عيشًا كريمًا وحياة آمنة.

وحول الجهود المصرية في مواجهة سياسة ازدواجية المعايير على المستوى الدولي ودور المؤسسات الثقافية والإعلامية والدينية في توعية المواطن المصري بالثقافة السليمة لحقوق الإنسان بما يصون له حقوقه وللبلاد سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية في هذا المضمار.

يشارك في هذا اللقاء الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، نيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد رجائي عطية نقيب المحامين، الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق، السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان.

يعقد اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 72.3مليون

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2020 وكيفية معرفة النتائج

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

وزير التعليم: لو ألغينا العام الدراسي سيكون الثمن غاليًا (فيديو)

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-12-2020

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

ارتفاع القمامة في ألمانيا خلال جائحة كورونا بـ6%

«كورونا» يتسبب في إغلاق المدارس بكوريا الجنوبية

40 % من البالغين في أمريكا مصابون بالسمنة المفرطة

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 14-12-2020

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

«أخر ساعة» على مسرح مركز الجزويت بالمنيا

6 عروض في نوادي المسرح بـ«ثقافة دمياط»

«ثقافة الجيزة» تناقش «العنف ضد المرأة»

تكريم 25 متدربا في ورشة أدبية بالمركز الثقافي بطنطا