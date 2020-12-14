الانتهاء من صرف مقررات التموين بنسبة 70% في بني سويف

قال عارف طه مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الانتهاء من صرف نسبة 70% من مقررات تموين شهر ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن كافة السلع الخاصة ببطاقات التموين متوفرة في مخازن تجارة الجملة ويتم صرفها لبدالي التموين ومشروع جمعيتي وفقا لاستعاضات شهرية تصل نحو 8 استعاضات وحسب قيمة التأمين المدفوع.وأوضح طه في تصريح لـ«الدستور»، أن هناك انتظام في عملية التوزيع السلع الأساسية وغير الأساسية التابعة لمنظومة التموين ويتم صرف سلع بـ 105 ملايين جنيه شهريا على التجار التموينيين من خلال الاستعاضات، ويختار التاجر التمويني ما يناسبه من السلع حسب معدلات السحب والطلب في كل منطقة، ويحصل عليها على مدار الشهر.