إصابات كورونا في هولندا تتخطى 623 ألف

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 623 ألفا و567 حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس المسبب لكوفيد19- بلغ 10 آلاف و134، ووصل عدد المتعافين من المصابين بالمرض إلى 7872 شخصا، وفقا للبيانات.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس قبل نحو 41 أسبوعا.