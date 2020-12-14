أرمينيا تسجل 357 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الاثنين أنها سجلت 357 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 148 ألفا و682 حالة.ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية - على موقعها الإلكتروني - عن بيان للوزارة: إنه تعافى أيضا 797 شخصا ليصل إجمالي المتعافين 125 ألفا و966 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس بلغت 2503 أشخاص؛ بعد تسجيل 17 وفاة جديدة أمس.. بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 618 حالة.