27 ألفا و328 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجلت روسيا 27 ألفا و328 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و681 ألفا و256 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد - في بيان له اليوم الإثنين - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 450 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 47 ألفا و391 حالة وفاة.وأضاف البيان، أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من هذه الإصابات الجديدة بواقع 5874 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3771 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1484 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد، في بيانه، أن 18 ألفا و652 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليونين و124 ألفا 797 شخصا.