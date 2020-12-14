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حوادث

نتيجة كلية الشرطة.. طلاب متقدمون: هدفنا مواصلة رسالة الشهداء

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
جريدة الدستور
مريم جبل
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كشف عدد من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة عن إجاباتهم عن سؤال مهم في كشف الهيئة، حيث تلقى أغلب الطلبة المتقدمين سؤالًا ما هدفك من الالتحاق بالكلية؟ ورد أحد الطلبة في إجابته: "هدفي خدمة مصر والتصدي لأعدائها"، فيما قال طالب آخر: "أرغب في الخدمة في وزارة الداخلية لتحقيق سياستها في تحقيق أمن المواطن ومواصلة رسالة شهداء الشرطة في التصدي لأي مساس بمصر وشعبها، وقال طالب آخر: "خدمة مصر شرف والخدمة في وزارة الداخلية غاية شريفة أتمنى اللياقة بها".

فيما أكد أحد الطلبة أن المزايا التي تقدمها كلية الشرطة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلته يسعى للالتحاق بالكلية بهدف التفاني في خدمة مصر مع ضمانة رعاية أسرته إذا ما نال شرف الشهادة في سبيل الواجب وأكد أن الشهادة في سبيل خدمة الوطن غايته وغاية جميع الطلبة المتقدمين للالتحاق بصرح أكاديمية الشرطة.

وينتظر الطلاب المتقدمون للالتحاق بكلية الشرطة النتيجة النهائية، التي من المقرر ظهورها خلال الساعات المقبلة، ويتم ابلاغهم بها على موقع أكاديمية الشرطة وتليفونيًا أو عن طريق رسائل نصية هاتفية، وذلك بعد تجاوزهم عدد من الاختبارات التي وضعتها أكاديمية الشرطة سواء علمية أو رياضية وبدنية.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى عظيم حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

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