ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من عمليات شراء على أغلبية الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 11031 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.64%، ليصل إلى مستوى 2257 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان، بنسبة 0.41%، ليصل إلى مستوى 13233 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30» للعائد الكلي، بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 4271 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان، بنسبة 0.54%، ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، بنسبة 0.57%، ليصل إلى مستوى 3078 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم شركتي ابن سينا فارما والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، لمدة 10 دقائق، لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم.وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 1300 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 400 سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، 1000 سهم، 1500 سهم، على التوالي.