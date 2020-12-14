رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:19 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
طباعة
صعدت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من عمليات شراء على أغلبية الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 11031 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.64%، ليصل إلى مستوى 2257 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان، بنسبة 0.41%، ليصل إلى مستوى 13233 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30» للعائد الكلي، بنسبة 0.46%، ليصل إلى مستوى 4271 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان، بنسبة 0.54%، ليصل إلى مستوى 2122 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، بنسبة 0.57%، ليصل إلى مستوى 3078 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم شركتي ابن سينا فارما والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، لمدة 10 دقائق، لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 1300 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 400 سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، 1000 سهم، 1500 سهم، على التوالي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

شيكابالا يرد على مرتضى بشأن «خناقة عبدالحليم علي»

مصادر بـ«مصر للطيران» عن عودة الرحلات من الكويت: ليست لدينا تعلميات رسمية

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 72.3مليون

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-12-2020

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

ارتفاع القمامة في ألمانيا خلال جائحة كورونا بـ6%

«كورونا» يتسبب في إغلاق المدارس بكوريا الجنوبية

40 % من البالغين في أمريكا مصابون بالسمنة المفرطة

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 14-12-2020

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

«أخر ساعة» على مسرح مركز الجزويت بالمنيا

6 عروض في نوادي المسرح بـ«ثقافة دمياط»

«ثقافة الجيزة» تناقش «العنف ضد المرأة»

تكريم 25 متدربا في ورشة أدبية بالمركز الثقافي بطنطا