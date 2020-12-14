«سامسونج» تطلق تطبيق جديد لمحبي الألعاب

أصدرت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، تطبيقا يهدف إلى تحسين أداء الألعاب في أجهزتها، وفق ما ذكر موقع "غادجيت 360" المتخصص في الأخبار التقنية.وقال المصدر إن التطبيق يدعى "GameDriver"، مضيفا أن "سامسونج" تسعى إلى جعل الألعاب جزءا أساسيا من أجهزتها.ويسمح التطبيق بتقديم تحديثات عدة لوحدة معالجة الرسومات الخاصة بهواتف سلسلتي (جالاكسي إس20) و(جالاكسي نوت20).وذكرت "سامسونج": "يعد تحسين برنامج التشغيل لوحدة معالجة الرسومات مجالا مهما لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات الأجهزة، والحفاظ على الأداء الأمثل لهذه الوحدة".وسيدعم التطبيق ألعابا شهيرة مثل: "Call of Duty: Mobile" و"Black Desert" و"Fortnite"، على أن يدعم المزيد من الألعاب خلال الأشهرة القليلة المقبلة.يشار إلى أنه يمكن لمستخدمي هواتف "سامسونج" تنزيل تطبيق "GameDriver" من متجر "غوغل بلاي".