وزير التنمية المحلية يكشف مهمة وزارته في خطة تطهير كيتشنر

قال وزير التنيمة المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تشارك فى تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر، بمكون المخلفات الصلبة الجديدة، لافتًا أن المشروع يعمل بالتنسيق مع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات فى القرى الواقعة بنطاق المصرف بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وعددها 182 قرية، ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو.وأضاف، خلال توقيع عقد الاستشارات الخاصة بالمصرف، بوجود وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن دور الوزارة يتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية وإعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات و4 مدافن صحية محكومة إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة التى ستستخدم فى مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المشروع يهدف إلى تطهير مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة فى نطاقه والحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات وإنشاء عدد من مشروعات الصرف الصحى الموجودة فى نطاق المصرف وتنقية المصرف الرئيسى بالغربية والقنوات المتفرغة منه وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وتوفير احتياجات نقية من المياه فى حدود 5 ملايين متر مكعب لاستخدامها فى الزراعة.