رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرا التنمية المحلية والتعاون الدولي يوقعان بروتوكول تطوير «كيتشنر»

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
جريدة الدستور
أحمد أبوالمحاسن
طباعة
شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، توقيع برتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر بمقر الوزارة مع شركة "ليبان كونسلت"، وذلك بحضور الدكتور خالد حمزة رئيس بنك إعادة الإعمار والتنمية بمصر وأنطوان ميوشي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليبان كونسلت وعدد من قيادات الوزارة، وهو التعاقد الذي يعلن إطلاق قرض المشروع وبدء التنفيذ.

ووقع على البروتوكول عن الوزارة المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، وأنطوان ميوشي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية.

وأشاد شعراوي بالجهد والتعاون المشترك مع وزارتي التعاون الدولي والخارجية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وقال شعراوى أنه يأمل أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق لمزيد من التعاون لإنجاح المشروع والانطلاق به لآفاق أرحب من التميز والإنجاز خاصة في ظل القيادة السياسية الرشيدة وما قامت به من إصلاحات اقتصادية هامة وتبنيها عملية بناء شاملة للبنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقدم كل ما لديها من خبرات وتسهيلات لإنجاح مهمة استشاري المشروع وتقديم كل الدعم الفني والتقني له في الوزارة أو في محافظات المشروع الثلاث الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وحتي يحقق المشروع أهدافه.

كما أعرب شعراوي عن كل التقدير والشكر لفريق عمل الوزارة واللجنة الفنية التي أدارت وقادت هذا المسار عبر الأشهر الماضية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والمسؤولين بوزارتي التعاون الدولي والخارجية الأمر الذي ساعد علي التوصل الي هذه النتيجة الهامة والتي تمهد الطريق أمام واحد من أهم المشروعات التنموية ذات البعد الاقتصادي والبيئي والزراعي والاجتماعي ويضيف لرصيد مصر المائي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن هذا المشروع يقدم نموذجًا لحرص الدولة المصرية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الحكومة بتقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وأهمها توفير الحياة الكريمة لأبنائنا في الريف المصري، مشيرًا إلى أن المشروع سيفتح مجالًا للتعامل مع العديد من المصارف الأخرى علي خريطة البلاد بالإضافة إلي أنه سيكون نموذجًا يحتذى به لتطهير والاستفادة من مياه المصارف الأخرى للأغراض المختلفة.

موضوعات متعلقة

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

وزير التعليم: لو ألغينا العام الدراسي سيكون الثمن غاليًا (فيديو)

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2020 وكيفية معرفة النتائج

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-12-2020

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-12-2020

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

ارتفاع القمامة في ألمانيا خلال جائحة كورونا بـ6%

«كورونا» يتسبب في إغلاق المدارس بكوريا الجنوبية

40 % من البالغين في أمريكا مصابون بالسمنة المفرطة

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 14-12-2020

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

«أخر ساعة» على مسرح مركز الجزويت بالمنيا

6 عروض في نوادي المسرح بـ«ثقافة دمياط»

«ثقافة الجيزة» تناقش «العنف ضد المرأة»

تكريم 25 متدربا في ورشة أدبية بالمركز الثقافي بطنطا