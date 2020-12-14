وزيرا التنمية المحلية والتعاون الدولي يوقعان بروتوكول تطوير «كيتشنر»

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، توقيع برتوكول عقد الاستشارات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر بمقر الوزارة مع شركة "ليبان كونسلت"، وذلك بحضور الدكتور خالد حمزة رئيس بنك إعادة الإعمار والتنمية بمصر وأنطوان ميوشي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ليبان كونسلت وعدد من قيادات الوزارة، وهو التعاقد الذي يعلن إطلاق قرض المشروع وبدء التنفيذ.ووقع على البروتوكول عن الوزارة المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، وأنطوان ميوشي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية.وأشاد شعراوي بالجهد والتعاون المشترك مع وزارتي التعاون الدولي والخارجية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وقال شعراوى أنه يأمل أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق لمزيد من التعاون لإنجاح المشروع والانطلاق به لآفاق أرحب من التميز والإنجاز خاصة في ظل القيادة السياسية الرشيدة وما قامت به من إصلاحات اقتصادية هامة وتبنيها عملية بناء شاملة للبنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقدم كل ما لديها من خبرات وتسهيلات لإنجاح مهمة استشاري المشروع وتقديم كل الدعم الفني والتقني له في الوزارة أو في محافظات المشروع الثلاث الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وحتي يحقق المشروع أهدافه.كما أعرب شعراوي عن كل التقدير والشكر لفريق عمل الوزارة واللجنة الفنية التي أدارت وقادت هذا المسار عبر الأشهر الماضية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والمسؤولين بوزارتي التعاون الدولي والخارجية الأمر الذي ساعد علي التوصل الي هذه النتيجة الهامة والتي تمهد الطريق أمام واحد من أهم المشروعات التنموية ذات البعد الاقتصادي والبيئي والزراعي والاجتماعي ويضيف لرصيد مصر المائي.وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن هذا المشروع يقدم نموذجًا لحرص الدولة المصرية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الحكومة بتقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وأهمها توفير الحياة الكريمة لأبنائنا في الريف المصري، مشيرًا إلى أن المشروع سيفتح مجالًا للتعامل مع العديد من المصارف الأخرى علي خريطة البلاد بالإضافة إلي أنه سيكون نموذجًا يحتذى به لتطهير والاستفادة من مياه المصارف الأخرى للأغراض المختلفة.