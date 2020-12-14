جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

أعلنت جامعة أسيوط عن القائمة المبدئية لأسماء الطلاب المرشحين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب في مختلف كليات الجامعة والذي يبلغ 967 طالب وطالبة وهو العدد المتضمن 569 طالبًا و398 طالبة، وذلك لخوض ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات والجامعة للعام الجامعي 20202021‬.وأكد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، متابعته إجراءات العملية الانتخابية واتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراؤها في مناخ من الشفافية والحيادية على نحو يشجع الطلاب على الانخراط فى التصويت الانتخابات كأول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب‪.‬وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أنه تم استبعاد نحو 380 طالب وطالبة لعدم مطابقتهم شروط الترشح مع فتح باب الطعون من الطلاب المستبعدين اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، والمقرر لها يوم الثلاثاء 15 ديسمبر لفحص الطعون المقدمة استعدادا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية ‪يوم الأربعاء القادم‬ ‪16 ديسمبر‬ الجاري‪.‬وأشار إلى متابعته لكافة مراحل العملية الانتخابية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وعمداء الكليات ووكلائها المختصين، وكذلك إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات بما يضمن لها مناخ ديمقراطي مشرف‪.‬