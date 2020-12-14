رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 10:06 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
طباعة
أعلنت جامعة أسيوط عن القائمة المبدئية لأسماء الطلاب المرشحين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب في مختلف كليات الجامعة والذي يبلغ 967  طالب وطالبة وهو العدد المتضمن 569  طالبًا و398 طالبة، وذلك لخوض ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات والجامعة للعام الجامعي 20202021‬.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، متابعته إجراءات العملية الانتخابية واتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراؤها في مناخ من الشفافية والحيادية على نحو يشجع الطلاب على الانخراط فى التصويت الانتخابات كأول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب‪.‬

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أنه تم استبعاد نحو 380 طالب وطالبة لعدم مطابقتهم شروط الترشح مع فتح باب الطعون من الطلاب المستبعدين  اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، والمقرر لها يوم الثلاثاء 15 ديسمبر لفحص الطعون المقدمة استعدادا لإعلان الكشوف النهائية  للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات  الطلابية ‪يوم الأربعاء القادم‬ ‪16 ديسمبر‬ الجاري‪.‬

وأشار إلى متابعته لكافة مراحل العملية الانتخابية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وعمداء الكليات ووكلائها المختصين، وكذلك إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات بما يضمن لها مناخ ديمقراطي مشرف‪.‬

موضوعات متعلقة

«الاستعلامات»: تأجيل تسليم الشحنة الثانية من لقاح كورونا الصيني إلى أجل غير مسمى

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-12-2020

وزير التعليم: لو ألغينا العام الدراسي سيكون الثمن غاليًا (فيديو)

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-12-2020

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

ارتفاع القمامة في ألمانيا خلال جائحة كورونا بـ6%

«كورونا» يتسبب في إغلاق المدارس بكوريا الجنوبية

40 % من البالغين في أمريكا مصابون بالسمنة المفرطة

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 14-12-2020

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

«أخر ساعة» على مسرح مركز الجزويت بالمنيا

6 عروض في نوادي المسرح بـ«ثقافة دمياط»

«ثقافة الجيزة» تناقش «العنف ضد المرأة»

تكريم 25 متدربا في ورشة أدبية بالمركز الثقافي بطنطا