حظك اليوم.. برج العذراء الاثنين 14 ديسمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: مسألة مهنية تجعلك متوترًا بعــض الشيء إلا أن الأمور تنجلي قريبًا ويعود كل شيء إلى طبيعته.عاطفيًا: تتحكّم فيك أمور كثيرة فتتخلص منها ولن تدعها تعرقل حياتك العاطفية أو تسبب لك بعض المشاكل.صحيًا: إضطرابات في المعدة وصداع شبه يومي، سارع إلى استشارة الطبيب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا