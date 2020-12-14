بالزي البدوي وأعلام مصر.. مطروح تستعد لافتتاح «مبنى التوحد» (صور)

تستعد محافظة مطروح لافتتاح مبنى الرعاية النهارية للأطفال المصابين التوحد بكورنيش مدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم، ونائبه الدكتورة دينا عثمان، وعددا من قيادات الأجهزة التنفيذية والأطفال وأسرهم.وارتدى الأطفال من ذوي الهمم، أعلام مصر والزي البدوي، احتفالا بافتتاح مبني الرعاية النهارية للأطفال المصابين بالتوحد، في انتظار وصول المحافظ وبعض القيادات لافتتاح المبنى.