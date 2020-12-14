توجيه السيسى بإنشاء معامل مركزية بالموانئ يتصدر عناوين الصحف

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، اليوم الإثنين، عددًا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية، كذلك الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني الذي تناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن تأكيد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة.وسلطت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية، بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم، واقتصار عدد الجهات الضالعة في تلك العملية بوجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء، مع الميكنة الكاملة والربط الإلكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية".كما وجه الرئيس السيسي بتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة.وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لسلسلة المعامل الموجودة بالموانئ وكذلك المطلوب إنشاؤها، سواء من ناحية التكلفة المالية أو الأجهزة الفنية المطلوبة، وذلك على صعيد جميع الاختصاصات المعملية صناعيًا وغذائيًا وزراعيًا وطبيًا، في كافة الموانئ البحرية والجوية والبرية على مستوى الجمهورية.كما أبرزت الصحف تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الغزواني.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تم تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية، حيث توافق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، وكذلك الأمن الإقليمي، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء تلك الأزمة عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.كما تناول الاتصال بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وموريتانيا بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل التجارب والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.وفي الشأن المحلي، ألقت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية.وأكدت وزارة التموين انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع "جمعيتي"، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مشددة على شن حملات تفتيش يومية على موزعي التموين لمنع التلاعب في السلع أو احتكارها.وفي سياق متصل، قالت الوزارة إن هناك مخزونا استراتيجيا من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والبقوليات، والشاي، وغيرها من السلع التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهريا، فضلا عن طرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار صاحب البطاقة التموينية من بينها، وفقا لاحتياجات أسرته وكذلك عدد الأفراد المقيدة على البطاقة الخاصة به.وتناولت الصحف ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذا المشروع المهم، مُشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لهذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذه، وإنما استمرار العمل فيه، وفتح آفاق لتصدير المنتجات وتسويقها.من جانبه، عرض وزير الدولة للإنتاج الحربي تقريرًا تناول الخطوات التنفيذية للبدء في إقامة هذا المشروع، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركاء الدوليين الذين يتحمسون للمشاركة إلى جانب مصر في تنفيذ هذا المشروع، وكلها من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال إنتاج الألواح الشمسية والخلايا والشرائح والقوالب، مُوضحًا أن المشروع من المقرر أن يتضمن إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومُستلزمات صناعة الألياف الضوئية، والألومنيوم، والإلكترونيات، كما عرض مقترحات تمويل إنشاء هذا المشروع، وملخصًا لأهدافه، وخطوات التنفيذ.