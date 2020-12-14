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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

توقعات بوصول حجم الاستهلاك فى سوق السياحة المحلية بالصين لـ 1.5 تريليون دولار

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:28 ص
سوق السياحة المحلية
سوق السياحة المحلية بالصين
وكالات
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توقع تقرير أصدرته أكاديمية الصين للسياحة مؤخرًا، أن تستقبل سوق السياحة المحلية بالصين 10 مليارات زائر كل عام في المتوسط مع وصول حجم الاستهلاك فيها إلى 10 تريليونات يوان (حوالي 1.5 تريليون دولار أمريكي) سنويًا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وتم نشر التقرير في منتدى حول السياحة عقد يومي السبت والأحد الماضيين في بكين، حيث أشار إلى أنه في عام 2019، شهدت الصين أكثر من 6 مليارات رحلة سياحية محلية.

وأشار التقرير إلى أن الصين شهدت أكثر من 145 مليون رحلة سياحية وافدة في عام 2019، فيما تجاوزت إيراداتها السياحية السنوية 6.63 تريليون يوان.

وتوقع التقرير أنه في الأعوام الخمسة المقبلة ستبقى مساهمة سوق السياحة المحلية في الاقتصاد الوطني والتوظيف في البلاد عند أكثر من 10 في المائة.

وإلى جانب ذلك، أكد هو خه بينج، وزير الثقافة والسياحة، خلال الندوة على أهمية تطوير السياحة الجماعية والذكية، وتعزيز التنمية المتكاملة للسياحة والثقافة، علاوة على تقوية تنظيم السوق وغيرها من الأمور ذات الصلة.

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