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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

شحن 144 مليون وحدة من هواتف 5G بالصين خلال نوفمبر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:17 ص
هواتف 5G
هواتف 5G
وكالات
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وصلت شحنات هواتف الجيل الخامس 5G إلى أكثر من 20.13 مليون وحدة في الصين خلال الشهر الماضي، لتستحوذ على حصة أكبر من سوق الهواتف المحمولة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشكل الرقم 68.1 % من إجمالي شحنات الهاتف المحمول في البلاد في نوفمبر، ارتفاعا من 64.1 % في أكتوبر.

وتم طرح ما مجموعه 199 نموذجا جديدا من هواتف الجيل الخامس في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بإجمالي شحنات وصل إلى 144 مليون وحدة، وفقا للاكاديمية، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصين قامت ببناء ما يقرب من 700 ألف محطة قاعدية للجيل الخامس، ويتجاوز عدد الأجهزة الطرفية المتصلة بالشبكة 180 مليونا.

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