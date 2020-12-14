إصابات كورونا فى ألمانيا تصل إلى مليون و337078

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و337078 بعد تسجيل 16362 حالة جديدة.وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 21975 بعد تسجيل 188 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.