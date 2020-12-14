دير مارجرجس بالرزيقات يبدأ اليوم فى إغلاق أبوابه

يبدأ دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات، إغلاق أبوابه أمام الزائرين؛ اليوم الإثنين؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.وقال الدير في بيان له: «نظرًا للظروف الحالية يعتذر دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، عن استقبال الزوار وأسر الأباء الرهبان وكذلك الخلوات».واختتم: «تقتصر صلوات تسبحة كيهك وعيد الميلاد المجيد على الرهبان فقط».