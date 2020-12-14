دير مارجرجس بالرزيقات يبدأ اليوم فى إغلاق أبوابه
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
مونيكا جرجسطباعة
يبدأ دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات، إغلاق أبوابه أمام الزائرين؛ اليوم الإثنين؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
وقال الدير في بيان له: «نظرًا للظروف الحالية يعتذر دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، عن استقبال الزوار وأسر الأباء الرهبان وكذلك الخلوات».
واختتم: «تقتصر صلوات تسبحة كيهك وعيد الميلاد المجيد على الرهبان فقط».
وقال الدير في بيان له: «نظرًا للظروف الحالية يعتذر دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، عن استقبال الزوار وأسر الأباء الرهبان وكذلك الخلوات».
واختتم: «تقتصر صلوات تسبحة كيهك وعيد الميلاد المجيد على الرهبان فقط».