اليوم.. دير السريان يبدأ فى إغلاق أبوابه أمام الأقباط

يبدأ دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالسريان بوادي النطرون، اليوم الاثنين في إغلاق أبوابه أمام الأقباط حتى عيد الميلاد.وقال الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس الدير في بيان له: "نظرًا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا، ومنعًا للتجمعات نعتذر عن استقبال اسر الرهبان وطالبي الخلوات والمشاركة في حضور سهرات كيهك بالدير والأقباط حتي عيد الميلاد المجيد، مضيفًا: نصلي ان يحفظ الله بلادنا من كل مكروه".وبدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية صلوات تسبحة شهر كيهك، أو الشهر المريمي، والذي شهد للمرة الأولى تغييرًا بسبب فيروس كورونا المستجد، واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، قرارات احترازية بتعليق تسبحة كيهك تزامنًا مع بدء شهر كيهك، الذي يُعتبر أكثر الشهور روحانية وتقديسَا لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد، والذي صوم من الدرجة الثانية إذ يمتنع فيه الأقباط عن أكل اللحوم والدواجن، متجهين نحو الأسماك والأطعمة النباتية وينتهي الصوم بعيد الميلاد المجيد.