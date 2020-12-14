رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. دير السريان يبدأ فى إغلاق أبوابه أمام الأقباط

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:57 ص
دير السريان
دير السريان
مونيكا جرجس
طباعة
يبدأ دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالسريان بوادي النطرون، اليوم الاثنين في إغلاق أبوابه أمام الأقباط حتى عيد الميلاد.

وقال الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس الدير في بيان له: "نظرًا للظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا، ومنعًا للتجمعات نعتذر عن استقبال اسر الرهبان وطالبي الخلوات والمشاركة في حضور سهرات كيهك بالدير والأقباط حتي عيد الميلاد المجيد، مضيفًا: نصلي ان يحفظ الله بلادنا من كل مكروه".

وبدأت الكنائس القبطية الأرثوذكسية صلوات تسبحة شهر كيهك، أو الشهر المريمي، والذي شهد للمرة الأولى تغييرًا بسبب فيروس كورونا المستجد، واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سابقة تعد هي الأولى من نوعها، قرارات احترازية بتعليق تسبحة كيهك تزامنًا مع بدء شهر كيهك، الذي يُعتبر أكثر الشهور روحانية وتقديسَا لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد، والذي صوم من الدرجة الثانية إذ يمتنع فيه الأقباط عن أكل اللحوم والدواجن، متجهين نحو الأسماك والأطعمة النباتية وينتهي الصوم بعيد الميلاد المجيد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل ترشيح 8 فنانين من العرب ضمن قائمة أجمل وجه فى العالم 2020

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

وزير التعليم: لو ألغينا العام الدراسي سيكون الثمن غاليًا (فيديو)

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

الصور

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 14-12-2020

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 14-12-2020

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 14-12-2020

الجاسوس الذي جاء من البرد.. وفاة الكاتب البريطانى جون لو كاريه

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

خالد جلال يفتتح معرض الأحجية للفنانة غادة أمبارك بالهناجر

«حصون الصخر» معرض للفنان عماد عزت بمتحف محمود مختار

غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

«قصة صورة».. هكذا بدأت صداقة الأبنودي ومحمود درويش