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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع الإصابات بكورونا فى المكسيك إلى مليون و250044

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:42 ص
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 8608 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و249 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و250044، وحالات الوفاة إلى 113953.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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