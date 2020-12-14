كوريا الجنوبية تسجل 718 إصابة جديدة بكورونا

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، إن كوريا الجنوبية سجلت 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في تراجع عن الزيادة القياسية في حالات الإصابة اليومية بالفيروس، والتي تم تسجيلها في اليوم السابق.ومن بين تلك الحالات الجديدة 682 حالة منقولة محليًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 43484، إضافة إلى 587 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.