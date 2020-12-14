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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعلن وصول أول دفعة من لقاح «فايزر» ضد كورونا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:14 ص
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن أول دفعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) وصلت إلى كندا، ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم، اليوم الإثنين.

وقال ترودو: «وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 لفايزر-بيونتيك إلى كندا»، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأن في التطعيم باللقاح.

وستذهب الجرعات الأولى البالغ عددها 30 ألف إلى 14 موقعًا في كندا، وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة أول من يحصل على اللقاح.

وسجات كندا أكثر من 464 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 13500 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

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