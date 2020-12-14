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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تفاصيل مقتل مسلح أطلق النار خلال حفل غنائى فى نيويورك

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 04:51 ص
مقتل مسلح
مقتل مسلح
وكالات
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أردت شرطة نيويورك مسلحًا فتح النار قرب حشد تجمّع أمام كنيسة في المدينة لحضور حفل غنائي ميلادي.

وقال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شيا، إن أحدًا من المواطنين لم يصب بجروح خلال حادث إطلاق النار على عتبات كنيسة كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في مانهاتن، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وأضاف: «المتهم أصيب مرة على الأقل في رأسه وقد توفي».

وصادر رجال الشرطة من مسرح الجريمة مسدسين، وحقيبة عثر عليها في مكان قريب كانت تحتوي على حبل وشريط كهربائي وعدة سكاكين وزجاجة وقود.

وأفادت مراسلة «فرانس برس» شهدت الواقعة إنها رأت الرجل وهو يطلق النار من على درج كاتدرائية القديس يوحنا أثناء مغادرة بضع مئات من الأشخاص حضروا حفلًا غنائيًا ميلاديًا انتهى قرابة الساعة الرابعة عصرًا (16،00 ت ج).

وقالت: «سمعت طلقتين أو ثلاث طلقات كانت حقًا مدوية»، مضيفة «نظرت إلى الأعلى وكان هناك على الدرج على بعد نحو عشرة أمتار رجل يطلق النار».

وتابعت: «شاهدت الطلقات ولذت بالفرار، هربت حفاظًا على حياتي».

وقالت الشاهدة مارتا ستولي، إن الرجل أطلق ما بين ثماني وعشر طلقات قبل اصابته برصاص الشرطة.

وصرّحت لـ«فرانس برس»: «كان يطلق النار من دون أن يصوّب على أحد»، مضيفة: «كان يصرخ أطلِقوا النار علي، اقتلوني».

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