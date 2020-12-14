افتقار مراكز الرعاية الصحية للمياه يزيد خطر الإصابة بكوفيد-19

حذّرت منظمة الصحة العالمية الإثنين من أن واحدا من كل أربعة مراكز رعاية صحية في العالم تفتقر الى المياه لأغراض النظافة والخدمات، ما يعرض 1،8 مليار شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قالت المنظمة في دراسة أعدتها بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) واستندت فيها الى بيانات من 165 دولة، إن فتقار المراكز لهذه الخدمات الأساسية يعرّض المرضى والعاملين فيها على السواء لخطر التقاط العدوى.وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الى أن "العمل في مرفق رعاية صحية بدون مياه ووسائل صرف صحي ونظافة أشبه بإرسال ممرضات وأطباء للعمل بدون معدات حماية شخصية".وأكد أن هذه العناصر "أساسية لوقف انتشار كوفيد-19، لكن لا تزال هناك ثغرات كبيرة يجب تجاوزها، خاصة في البلدان نموا".وفي حين أن العاملين في مجال الصحة لا يتجاوز عددهم ثلاثة بالمئة من سكان العالم، الا انهم يشكلون 14 بالمئة من المصابين بكوفيد-19، بحسب أرقام منظمة الصحة.وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف إن "ارسال العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى الى منشآت لا تحتوي على مياه نظيفة أو مراحيض آمنة او صابون يعرض حياتهم للخطر".وتوصلت الدراسة أيضا الى أن مرفقا صحيا من كل ثلاثة حول العالم لا يضمن توفير القدرة على تنظيف اليدين، في حين أن واحدا من كل 10 لا يملك نظام صرف صحي.أما بالنسبة للبلدان ال47 الأقل نموا في العالم فإن الأرقام تسوء أكثر، حيث لا تتوفر مياه الشرب في نصف مراكزها للرعاية الصحية، وربعها يفتقر الى المياه لاغراض النظافة، وثلاثة من كل خمسة لا تملك خدمات صرف صحي.وأجرت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف حسابات توصلت الى أن توفير خدمات المياه الأساسية في هذه المراكز الصحية يكلف دولار واحد لكل شخص، و20 سنتا لصيانة هذه المرافق سنويا.