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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

التوسع فى إتاحة لقاح كوفيد19- ليشمل المزيد من المناطق البريطانية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:57 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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يبدأ الأطباء في تطعيم مرضى كوفيد19- في إنجلترا بلقاح فايزربيونتك بداية من الأسبوع الجاري، مما يزيد من اتاحة العلاج الذي لم يكن متاحًا، خلال الأسبوع الماضي، إلا في المستشفيات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا إن أكثر من 100 منطقة في البلاد تتسلم اللقاح اعتبارا من اليوم الاثنين، بهدف بدء التطعيم بعد ذلك بساعات.

وسيجري التطعيم في مراكز محلية أنشئت حديثًا في القرى والبلدات والمدن التي تغطي كل جزء من البلاد بسبب متطلبات التخزين الخاصة للقاح فايزربيونتك.

وستعمل الممرضات والمسعفون والصيادلة وموظفو خدمة الصحة الوطنية الآخرون جنبًا إلى جنب مع الأطباء لتطعيم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فما فوق، بالإضافة إلى العاملين والمقيمين في دور الرعاية خلال الحملة الجديدة.

وفي السابق، كان المرضى في المستشفيات هم فقط من يحصلون على التطعيمات.

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