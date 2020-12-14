رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 ديسمبر 2020 الموافق 29 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيفانكا ترامب تعتزم الترشح لمجلس الشيوخ

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:47 ص
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
وكالات
طباعة
رجحت تقارير إعلامية أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لبدء حياتها السياسية بشكل مستقل عن والدها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، تربط هذه الترجيحات الإعلامية الخطط المزعومة لابنة ومستشارة الرئيس المنتهي عهده بولاية فلوريدا حيث يملك ترامب منتجع مار ألاجو الفاخر.

وتتماشى هذه المزاعم مع تقرير أفادت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" بأن إيفانكا وزوجها كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، اقتنيا قطعة أرض بقيمة 30 مليون دولار في مدينة إنديان كريك الفاخرة في ميامي، تمهيدا لبناء منزل هناك.

وبين الخيارات السياسية المتاحة لابنة ترامب، تشير تقارير إعلامية إلى إمكانية ترشح إيفانكا في عام 2020 إلى المقعد في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري والذي يتولاه حاليا السيناتور ماركو روبيو الذي سبق أن عارض بشدة ترشيح ترامب لمنصب الرئيس، عام 2016 لكنه غير من موقفه جذريا بعد الانتخابات وأعلن عن ولائه التام للرئيس الجديد.

وأشارت صحيفة "جارديان" البريطانية إلى أن إيفانكا ليست العضو الوحيد في عائلة ترامب الذي يتطلع إلى مستقبل في السياسة بعد انتهاء ولاية الرئيس، مشيرة إلى أن نجل الرئيس، دونالد ترامب الابن، الذي يحظى بشعبية واسعة بين المحافظين قد يتخذ خطوات في هذا السبيل أيضا، بالإضافة إلى أنباء عن نية لارا ترامب، زوجة نجل ترامب الآخر، إريك، للترشح إلى مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الشمالية.

موضوعات متعلقة

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

7 قتلى ومصابين بحادث تصادم فى الجيزة

خاص| غلق مقر اتحاد الكرة بسبب انتشار كورونا بين الموظفين

وزير التعليم: لو ألغينا العام الدراسي سيكون الثمن غاليًا (فيديو)

الصور

image description

إقامة صلاة الجنازة للقس باقي صدقي راعي الكنيسة الإنجيلية في أسيوط

image description

تدبير شقة سكنية مجهزة لمواطن دمياط الذي حاول الانتحار

image description

إنقاذ رجل حاول الانتحار بدمياط

image description

«أسيوط» تستقبل وفد جامعة المنصورة قبل انطلاق «قافلة جسور» غدا

image description

ضبط مستريح نصب على الأهالي في دمياط

الأكثر قراءة

برسالة تأكيد| كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 –2021

الباز يكشف: 4 أسباب دفعت مصر لاستيراد اللقاح الصيني ورفض الأمريكي

«استمر 4 ساعات».. حكاية أطول مشهد رومانسى لـ سعاد حسنى

اعتماد نتيجة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة

إنفوجراف

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

نجم الساعة

المتحدث الرسمي لـ«النواب» يحضر مع «منصور» جلسة حل مجلس الزمالك

منوعات

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية الإثنين 14-12-2020

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 14-12-2020

أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الإثنين 14-12-2020

الجاسوس الذي جاء من البرد.. وفاة الكاتب البريطانى جون لو كاريه

أيام زمان

بسبب سامية جمال.. قصة بكاء الفنان رشدى أباظة

إرث مديحة يسرى.. كتبت أكثر من فيلم ورسمت لوحة شهيرة

كيف تسبب علي أمين في صدام بين «رجب» و«هيكل»؟

«بين الصحافة والسياسة».. «هيكل» يروي قصة صداقته بالزعيم

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يحيى حقى.. الجميل الذى لا يتكرر
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «1»
ماجد حبته
مكايدات دولية وقودها الصحفيون!
محمد المعتصم
واخد لى بالك إنت (9)
المزيد

الثقافة

خالد جلال يفتتح معرض الأحجية للفنانة غادة أمبارك بالهناجر

«حصون الصخر» معرض للفنان عماد عزت بمتحف محمود مختار

غدا.. عزاء الروائي بهاء عبدالمجيد بمسجد الفاروق بالمعادي

«قصة صورة».. هكذا بدأت صداقة الأبنودي ومحمود درويش