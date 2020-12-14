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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الكويتية: نرحب باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 02:50 ص
وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي
وكالات
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رحبت وزارة الخارجية الكويتية، بقرار الولايات المتحدة "الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه".

وحسبما أفادت وكالة أنباء " كونا" أكدت الخارجية الكويتية في بيان رسمي، أن "هذه الخطوة تسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع" في منطقة الصحراء.

وأضافت الخارجية الكويتية أن الخطوة "تأتي انسجامًا مع موقف الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس 10 ديسمبر، أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء.

وقال ترامب: "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

وأضاف ترامب، أن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!".

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